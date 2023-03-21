香港隊　外流兵友賽各有目標

備戰新加坡及馬來西亞友賽的香港足球代表隊，周二（21日）繼續於將軍澳足球訓練中心進行訓練。今期港隊大軍有多位在內地聯賽效力的球員在陣，包括梅州客家的茹子楠及南通支雲的李毅凱。兩人皆對有機會為港隊出戰感期待，其中「茹子」就認為今次兩場友賽，對磨合港隊陣容非常重要，至於「阿凱」則希望享受重返港隊的時光。

港隊23人決選大軍，周二繼續在主教練莊恩安達臣帶領下進行操練，備戰3月與新加坡及馬來西亞的兩場友賽。其中去年有份幫助港隊打入「亞洲盃」決賽周的「茹子」，繼去年「東亞盃」之後，再次重返崗隊決選大軍，他認為今次兩場友賽，是讓港隊球員培養默契的好機會：「我哋最終目標都係喺『亞洲盃』決賽周做到好成績，希望透過訓練提升默契，再喺呢兩場友賽，做出安帥嘅戰術安排。」

過去一季在中超賽場頻頻獲得上陣機會的「茹子」，就認為隨住比賽機會增多，體能流放的能力也有所提升，惟他預計來季挑戰會更大：「球會都加咗唔少人，每個位置競爭都好大，所以都要努力爭正選位置，攞多啲上陣機會，最終目標都係希望可以幫到港隊。」

「阿凱」對上一次為港隊已是2019年「東亞盃」，今次重返港隊決選名單，兼首次與安帥合作，他表示一直有留意港隊表現，對逼搶戰術並不陌生：「喺南通支雲都係踢開逼搶，呢個係現代足球常見嘅戰術，自己都適應到。」「阿凱」希望可以享受久違的代表隊時光，爭取在港隊取得好表現，在球迷面前展現最好一面。