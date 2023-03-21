田總頒獎禮　程小雅冧莊最佳運動員

香港田徑總會（田總）周二（21日）假龍堡國際舉行「第 72 屆執委就職暨周年頒獎典禮」，陳銘泰和程小雅當選2020至2022年度「全年最佳男、女子運動員」。東京奧運競走代表程小雅透露，4月將出戰日本田徑錦標賽35公里競走項目，力爭世錦賽資格，巴黎奧運亦希望以新項目35公里為目標。

2020至22年度男女子公開組各有7人及6人獲選為田總「傑出運動員」，其中「跳遠王子」陳銘泰和「競走天后」程小雅當選「全年最佳男、女子運動員」，各得1萬元獎金，而張紹衡和白凱文則分別奪得「男、女子青年最佳運動員」，各得5000元獎金。

東京奧運代表程小雅連續兩屆當選女子最佳運動員，她表示，「好開心，得獎應該是因為我可以去奧運。疫情下自己排名一直跌，有擔心過去不到奧運，慶幸最後都能達標，拿到這個獎是錦上添花。」程小雅指，今年目標為世錦賽和亞運，以及取得明年巴黎奧運資格，將主攻在35公里項目達標：「好想參加35公里，我認為自己的耐力較好，精神意志較強，所以相對20公里，對這項目更有信心。4月會參加日本全國賽，希望可以藉此取得世錦賽資格，我亦有信心可以達奧運35公里的標準。」

程小雅不忘恭喜男子競走運動員錢文傑奪得「傑出運動員」，稱是對其努力的肯定：「他真的很艱苦，早上和我訓練，之後到超市工作，夜晚繼續練，好替他開心。希望有贊助商可以支持他，提供一些裝備。」

另外，香港田徑總會主席關祺致辭時確認，原定今年11月19日舉行的第26屆香港渣打馬拉松將順延至明年舉辦。