港隊再添外流兵？德丙U19前鋒正申請入籍

港足入籍兵或再添新面孔！現效力德丙球隊恩高斯達特U19的前傑志青年軍球員米高（Michael Udebuluzor），近日接受德國轉會網《Transfermarkt》訪問時，透露正在申請特區護照。父親為前晨曦尼日利亞前鋒哥連斯的米高，出生於香港，他於訪問中就提到港隊主教練莊恩安達臣的信任，是選擇申請入籍的主因。

曾效力傑志青年軍的米高，有資格為尼日利亞效力，他在訪問中透露去年年尾回港探親時，已着手辦理入籍程序，並解釋這個選擇，很大程度是因為獲得安帥的信任：「我喺香港出世同長大，喺香港踢波同讀書，不過最關鍵都係安帥，佢非常信任我嘅能力。我哋1月頭喺香港見面，佢講到明希望我成為佢計畫中嘅重要一員，所以我選擇為港效力，好期待為港隊披甲。」他續指未知入籍申請進度如何，但就對在下個國際賽期前領取特區護照，感到樂觀。

師職前鋒的米高，2018年隻身到德國學法，今季為恩高斯達特U19上陣10次攻入4球，更曾為球會2隊出戰，惟傷病影響了近期表現，他提到安帥為此特意安排體能教練，幫助他進行康復訓練。安帥早前出席港隊U23訓練時，曾透露有1位在歐洲效力的18歲小將，正在申請特區護照。