法國國家隊又爆內訌！呢支世盃亞軍準備展開歐國盃外圍賽前，領隊迪甘斯周二(21日)宣布基利安麥巴比成為新隊長，不過原本被視為新隊長熱門嘅基沙文，據報對呢個決定表現「失望同受傷」，甚至考慮跟隨賓施馬、華拉尼等多年戰友，提前結束法國國腳生涯。

法國喺今輪國際賽對荷蘭同愛爾蘭前，迪甘斯宣布決定由麥巴比接替退役洛里斯嘅隊長職務：「麥巴比係法國新隊長，基沙文係副隊長，麥巴比有齊負起呢個責任嘅所有條件，無論喺球場上定係更衣室入面，麥巴比都係非常重要嘅角色。」24歲嘅麥巴比亦成為法國史上最年輕隊長。

麥巴比喺法國隊影響力無庸置疑，不過已經117次代表法國嘅基沙文，係唔少球迷心目中更合適人選，據法國《費加羅報》報道，32歲嘅基沙文自世盃後，一直夢想以隊長身份帶領法國出戰24年歐國盃，對今次失落隊長臂章表現「失望同受傷」，依家會考慮國家隊前途問題，唔排除提早結束國際賽生涯。

對於今次隊長風波，前法國國腳皮利斯亦為基沙文抱不平：「呢個決定合唔合理？老實講唔係！基沙文先係合適人選，我對麥巴比冇任何不滿，但呢個決定對基沙文係好唔尊重。」皮利斯認為迪甘斯應該畀基沙文做2年隊長，之後再由麥巴比繼任先係正確做法。

自世盃決賽後，洛里斯、賓施馬、華拉尼等老將都宣布退出國家隊，保羅普巴、尼高路簡迪等亦逐步被新人取代，基沙文係少數仍然在陣嘅2018世盃冠軍核心成員。