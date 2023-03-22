強戰蘇黎世保險3×3籃賽不假外求　喇沙誓證自家勝利之道

在求才若渴的世代，堅持不假外求，注定成為異類。當異類，得有異於常人的決心，對喇沙書院控衞文佐鳴而言，是每周14課的練習，還有斷了一條半的韌帶。手握一亞一季，誓要染指「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」冠軍，只為證明「喇沙仔」的勝利之道。

九龍區籃球，近年由拔萃男書院、英華書院和寶覺中學壟斷。今年喇沙冒起，以D1亞軍在精英賽奪季而回，儘管寫下近10年最佳成績，文佐鳴（文佐）還是哭成淚人：「氣自己發揮不好，命中率低，明明不應該這樣的。」失諸交臂的感覺，比一無所有更難受。「記得（D1決賽）輸給英華後，有人說我們『二奶隊』，永遠成不了冠軍。」翟晉德（德德）說。抱着不甘，兩人決心衝擊錦標，首個目標就是蘇黎世。

文佐鳴：刻苦訓練補先天不足

關注學界的，對「真材實料，不假外求」口號絕不陌生。喇沙球員都是自家出品，由中一開始培養，但移民潮下，走一個少一個，今年A Grade只餘8人，連5打5練習都湊不夠兩隊，到關鍵比賽，主力往往打足40分鐘，導致體力下滑、抽筋甚至受傷情況。「打波叻，轉校，已變成一個Norm（規範）。當整個市場做同樣的事，你不做，就要用其他方法保持競爭力。」主教練李希賢（圓圖）說。沒有甚麼捷徑，無非努力。「千萬不要寫到好勤力。」「文佐」千叮萬囑。的確，用勤力形容不夠貼切，那是固執的程度。

每天往返籃球場、田徑場和健身房，花數小時做一個Drill。這種生活，「文佐」過了3年。「起初一星期6天，一天兩課。我覺得不夠，加夠14課，身體逐漸負荷不來，經常『拗柴』，照MRI才知韌帶斷了。」身高只得1米68，「文佐」照樣可以撕裂防守「And 1」，在10分鐘的3打3轟入七球三分。方法，或許不是最聰明的，但他下了全部賭注。

「我可沒他勤力。」「德德」不如「文佐」的沉穩，老是樂呵呵的，骨子裏卻一樣好勝。「撻着我的，是中三某場比賽，有人說我『除咗剷籃，咩都冇』。」籃球世界裏，被放空等同侮辱，更糟糕的是，他自知「一出手就炒」。「那陣子，爸爸每晚載我去一個隱世球場，只射三分，是我最勤力的時候。」只懂剷籃的人，在精英賽內外開弓，單場36分，靠的，還是努力。

我們常用「冠軍拼圖」形容強援，喇沙沒這回事，缺多少塊，都只能硬着頭皮拼湊。「羨慕過其他學校嗎？」記者問。「文佐」答得斬釘截鐵：「沒有。」不是冠軍不重要，是背後的堅持：「我們原班人馬，一齊成長、失敗，再一齊拿冠軍，這樣才有意義。」D1和精英賽不行，「喇沙仔」就在蘇黎世證明他們的勝利之道。

翟晉德：望仿傚偶像踩入修頓

今屆蘇黎世，喇沙派出文佐鳴、翟晉德、羅嘉昌和林曉樂，鄭健彤則屬於後備。主教練李希賢講解陣容特點：「文佐鳴是射手，出名準，上屆（對張振興）入了七球兩分。翟晉德第一次打，他能力全面，有外圍有剷籃，又會搶籃板。羅嘉昌負責內線，亦有兩分能力，可拉對方長人出來。」

作為上屆殿軍，喇沙被列為D組種子，同組對手為中華基督教會譚李麗芬紀念中學、聖言中學和天主教南華中學，要晉級16強才能打入修頓。「我是泰那（甲一永倫球星）粉絲，從小在修頓看球，一直憧憬親自落場。」翟晉德笑說。「文佐」提醒隊友珍惜機會：「決賽日有ＦＩＢＡ級別的地板，難得賽會這麼用心，希望搏盡，用成績證明喇沙不是弱隊。」

■圖／文：余樂詩、許思彤

喇沙書院

教練：李希賢

球員：文佐鳴、翟晉德、羅嘉昌、林曉樂、鄭健彤(後備)

近年主要成績：

2022/23九龍區D1亞軍、精英賽季軍

2022蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽殿軍

蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽

比賽日期

中學組小組賽：3月19日（已完成）、3月26日、4月2日、4月5日至7日

小學組小組賽：4月5日

中學及小學組16強：4月12日

中學及小學組8強至決賽：4月13日

地點

小組賽：基督教香港信義會信義中學

16強至決賽：修頓場館