「女金剛」戰勝「雙癌」　感激昔日勁敵支持

網壇傳奇「女金剛」娜華蒂露娃近日接受訪問時透露已戰勝癌魔，她身上已經「無癌」，並坦言曾恐懼「不能看到下一個聖誕節。」

這位擁有18項大滿貫的網壇經典於2010年患上乳癌，而去年再確診喉癌及乳癌復發，在今年1月向外公布患上「雙癌」。66歲的娜華蒂露娃周二出席一個電視節目時表示:「醫生已告訴我已經『無癌』，我仍需要為右乳房進行一些輻射檢查，而過去幾星期已沒有發現，我應該是痊愈，99%已經解決。」

回想這段治療的時間，「女金剛」坦言身心都有一定的折磨及苦痛:「我曾試過三天處於驚慌狀態，我曾想過自己不能看到下一個聖誕節...我腦海裡亦有一大堆清單，是我想完成的事。」

娜華蒂露娃在訪問中亦感謝其好友的另一位網壇傳奇艾華特，她於2021年曾患上卵巢癌，在「女金剛」治療過程中給她很大的支持。這兩位在70、80年代稱霸女網壇的宿敵，都是在美國紐約同一間醫院進行治療，「女金剛」稱:「我們沒有夾定，真是難以置信，同一個地方，同一班護士，而艾華特就像是我一顆星，過去一年她給我很大鼓勵。」