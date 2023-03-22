60歲韋德篤走卓林普　期望再踏世錦賽聖殿

60歲的「白旋風」韋德在世界桌球巡迴賽經典賽，爆冷以4比2淘汰世界排名第5的「準神」卓林普，篤定16強資格，並粉碎了卓林普爭入下周巡迴錦標賽的參賽希望。

這位桌球壇經典開局已領先3比0，最終順利將前世界冠軍卓林普擊敗；而這也是韋德於上月在德國大師賽後再闖入排名賽16強，他成為了31年來桌壇首位躋身排名賽16強的60+球手。

「對我來說，這是一場很大的勝利。」這位6屆世錦賽亞軍表示:「如果你不是卓林普粉絲，也不會是桌球的支持者，過去五次我們碰頭，我都落敗，而今次我打得比以往好。」

隨後，韋德對戰中國的龐俊旭，以1比4落敗，錯過了7年來首次躋身排名賽８強的機會，「這實在是有點失望，我應該有機會取得2比0領先，但龐的表現確實很好，他是很勤力的球員，也是我欣賞的中國球員之一。」

韋德本周贏了三仗，而今季的表現也相當不俗，兩次躋身排名賽16強，他期待着4月3日開打的世錦賽外圍賽，希望可以自2006年後再次闖到正賽，踏足「聖殿」克魯斯堡劇院，

「我狀態不足，未來要再多練習幾天，希望可以再到克魯斯堡比賽。」