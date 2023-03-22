拉脫維亞往績輸條街　愛爾蘭半場贏得

來到國際賽期，有場熱身賽值得留意，就係愛爾蘭主場迎戰拉脫維亞。愛爾蘭有新星艾雲費格遜冒起，被視為復興希望，不過嚟緊歐國外要硬撼法國，今仗對拉脫維亞試陣為主，隨時快刀斬亂麻，半場主勝有計。（周四凌晨3時45分開賽）

愛爾蘭大軍名單都係以英超、英冠球隊成員為主，比較特別係曾代表蘇格蘭青年軍出戰嘅米克莊士東，及時轉籍可為「綠軍」披甲，佢係陣中少有並非喺英倫三島搵食嘅球員，不過外借去葡超嘅甘馬雷斯表現一般。

愛爾蘭除咗繼續倚重經驗豐富嘅史密斯高文、占士麥堅恩、軒迪克外，亦銳意多用新人，最矚目梗係艾雲費格遜，呢位年僅18歲嘅白禮頓前鋒，雖然之前兩次為愛爾蘭上陣未有進帳，但佢喺今季英超已入3粒，要知道愛爾蘭傳統上一向守強攻弱，自從羅比堅尼退役後，前線缺少一把銳利尖刀，艾雲費格遜如果可彈起，絕對係「綠軍」福音。

另一邊廂，拉脫維亞以效力國內聯賽球員為班底，鋒線只有喺意甲史柏斯亞搵食嘅高爾利斯較有分量，佢哋自從2004年殺入歐國盃決賽周後，未嘗再戰大賽滋味，上年喺歐國聯D1組獲首名，只因對手係摩爾多瓦、安道爾及列支敦士登之流，不宜高估。

以波論波，愛爾蘭明顯勝一籌，要贏拉脫維亞冇難度，不過要考慮到佢哋喺下周歐國外要硬撼勁旅法國，就算備戰試陣亦會點到即止，加上近5次對住拉脫維亞，「綠軍」贏晒之餘，有4次上半場取得領先優勢，不妨捧半場主勝。