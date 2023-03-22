香港隊　謝家榮、顏卓彬及黃皓雋力爭演地標戰

香港足球代表隊即將坐鎮旺角大球場，與新加坡正面交鋒，謝家榮，顏卓彬及黃皓雋3名年輕球員悉數入選，他們異口同聲對入選非常興奮，盼望為港隊出一分力，上演地標戰。

謝家榮前年曾涉及紀律問題，遭禁止入選港隊1年，近月大打爭氣波，最終再獲徵召入「大港腳」決選，他指此前長期處於失落，慶幸現已雨過天青，認為今次入選港隊意義重大：「每個球員都想代表出世嘅地方踢波，不過我上年因為紀律問題令到自己冇咗機會，所以舊年真係好難捱，但依家總算捱過低潮。」

「家榮」續稱因為曾經失去代表港隊的機會，因此今次會更加珍惜，盼望能再次入選：「當試過失去嘅時候，就會更識得珍惜擁有嘅嘢，同埋我18歲第1次入『大港腳』，去到23歲先再入選，唔希望下次再等5年先入番嚟。」

至於今季在傑志得到不少機會，並首次成為「大港腳」一員的顏卓彬，就對主教練莊恩安達臣主張逼搶嘅踢法，感到非常新鮮，有信心能適應安帥戰術。「彬仔」相信穿起港隊戰衣在旺角場比賽的感覺截然不同，盼望能夠在球迷面前獻技：「其實我都有唔少機會踢旺角場，但就未試過着代表隊件衫喺嗰度踢，希望嚟緊場波有得落場，踢場好波畀球迷，幫球隊贏波。」

另1張「新面孔」黃皓雋（Anson）就形容入選「大港腳」十分難得，希望能如東方隊友孫銘謙般，穩定打入港隊：「我同『孫銘』差唔多大，佢係個好好嘅隊友，仲早我好多入港隊，希望自己都可以穩定咁留喺港隊。」Anson又稱從訓練中，感受到安帥十分注重紀律及態度，對他深感尊重。