香港隊　安帥樂見門票售罄：需要球迷支持！

香港及新加坡足球代表隊周三（22日）到旺角大球場操練，當中港隊主教練莊恩安達臣對門票全數售出，感到非常興奮，表示球隊會盡力在球迷贏取勝利。

香港將於周四（23日）坐鎮旺角大球場與新加坡正面交鋒，兩隊前1日輪流到旺角場練習，適應場地。安帥對門票早已全數售出，感到非常興奮，認為這個情況反映球迷對球隊寄予較大期望，指全隊會嘗試踢得進取，取得更多入球，鼓勵破迷踴躍打氣，成為港隊「第12人」：「球隊好需要球迷嘅支持，所以好開心知道咁快就賣哂啲飛，我哋會繼續堅持踢得開放，為球迷贏呢場波。」

他又點名梁諾恆具備外流經驗及實力，為其中1名隊長人選：「佢係其中1個外流球員，又有唔錯質素，可以大大改善球隊不足。」

安帥強調今期23人名單為暫時最具實力的人腳，又提到獲補選的艾華身體質素出色，能夠為洗隊帶來新元素：「艾華嘅身體條件比大部份本地球員好，盤球速度都好快，我一路好想搵呢種球員入嚟港隊；潘沛軒，顏卓彬同黃皓雋幾個後生仔，都有能力可以幫球隊手。」

梁諾恆謂已有一段時間未再入選港隊，慶幸安帥會向他講解戰術，令他對球隊踢法有一定認識：「每次返番嚟香港，都會同安帥見面，佢會介紹球隊依家嘅變化，令我更加清楚點做先幫到隊波。」

同日較早時間，新加坡亦在旺角大球場進行操練，其中主教練西谷隆之及球員沙軒，就於訓練之後出席記者會。新加坡今次有多位主力未有隨隊出征，西谷隆之就提到為備戰今年尾展開的世界盃外圍賽，有必要考察其他球員，並表示不會過於擔心戰果。

現年24歲的沙軒，曾代表新加坡在U23級別賽事與港隊交手，他也講到對港隊球員的印象：「港隊踢法硬淨，但我哋會更專注做好自己。」