阿仙奴一代助攻王　奧斯爾宣布收山

繼「壞孩子」艾迪巴約之後，另一前阿仙奴球星奧斯爾，早前因與土超球隊巴沙克舒希高層鬧翻後揚言退休，周三(22日)喺IG正式宣布掛靴。「大眼仔」表示有幸成為職業球員將近17年，不過近期背傷嚴重，愈來愈清楚係時候要退出呢個大舞台，仲多謝佢曾效力過嘅史浩克04、雲達不來梅、皇家馬德里、阿仙奴、費倫巴治、巴沙克舒希，以及支持佢嘅教練、隊友等。

34歲嘅奧斯爾絕對冠軍級球員，除咗為德國於2014年世盃封王外，曾替皇馬奪西甲、西盃及西超盃，亦替阿仙奴4捧英足盃等，而且呢位中場核心擅於鋪橋搭路，佢瀟灑嘅踢法，如手術刀般嘅致命傳送，令C朗、基奧特等射手受益不少，佢為皇馬上陣159次交出81個助攻，替阿仙奴披甲254次則貢獻79次助攻，堪稱助攻王。

可惜奧斯爾近年因紀律同hea踢問題頓成麻煩友，先後與阿仙奴、費倫巴治等不歡而散，2018年德國於世盃恥辱性分組賽出局，「大眼仔」發聲明指摘德國足總同德國人歧視佢係移民後代，加上同土耳其獨裁總統埃爾多安密切關係而成德國公敵，難怪喺佢退役千字文，對德國隻字不提。