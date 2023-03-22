意大利搵外援幫拖　「南美韋利」成救星

意大利將於周五(24日)凌晨歐國盃外圍賽主場迎戰英格蘭，意軍主帥文仙尼四出搶人才，今次徵召多達30位球員，甚至搵外援幫拖，首次揀選23歲阿根廷射手列迪古入伍，希望呢位「南美韋利」打救薄弱鋒線。

意大利無緣上年世界盃決賽周後，文仙尼急需重建陣容，球隊最弱位置必定係中鋒，原本首選恩莫比尼踢國際賽一向表現欠佳，今次冇份入選，近年冒起嘅施卡馬卡今季加盟韋斯咸後，演出亦平平無奇，早前更因傷缺陣一段日子。

因此，文仙尼決定徵召列迪古，佢話：「我哋已經留意列迪古一段時間，佢過去2季經常喺阿甲上陣，屬於我哋需要嘅球員類型。」身高1米86嘅列迪古喺阿根廷土生土長，曾經入選阿根廷U20，由於佢嘅外祖父係意大利人，所以有資格代表意大利。

列迪古出身於小保加青訓系統，近年大部份時間被外借，包括上年2月被外借去另一支阿甲球隊堤格雷，今季聯賽上陣7次入6球，已引起意甲勁旅AC米蘭關注，有意簽入佢，加上今次入選意大利大軍，相信列迪古好大機會登陸歐洲聯賽。