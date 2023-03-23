C朗自爆脫「魔」心路歷程：我成為更好的人

葡萄牙將於周五(24日)凌晨歐國盃外圍賽J組，主場出戰列支敦士登，賽前球星C朗接受傳媒訪問，重提上年年底離開曼聯嘅心路歷程，佢表示經一事、長一智，經歷人生「最壞時間」之後，令自己成為更好嘅人，唔再怨恨紅魔鬼。

今季英超開咧之後，C朗因為被曼聯新帥坦哈格投閒置散，上年11月接受英國名嘴皮爾斯摩根專訪，數臭紅魔鬼同坦哈格，繼而解約離隊，轉投沙特阿拉伯球隊艾納斯。

事隔近半年，C朗講番脫「魔」一事，心情平和好多：「我承認自己有不愉快經歷，咁講並冇問題，亦冇時間去後悔，無論做得好或者做錯，總要繼續生活，屬於成長一部份，當我哋企喺山頂，往往睇唔到山腳嘅事，我依家更加明白凡事必須做好準備，去應對從未諗過發生嘅事情，就好似過去幾個月嘅經歷，我依家已經成為更好嘅人。」

38歲嘅C朗加盟艾納斯後，踢8場聯賽入9球，演出備受好評，並獲得葡萄牙新帥馬天尼斯信任，徵召佢出戰歐國盃外圍賽。

C朗至今已為葡萄牙上陣196次，同科威特名將艾梅達華並列史上男子國家隊最多披甲球員紀錄，換言之，只要C朗今仗上陣對列支敦士登，就可以打破紀錄。