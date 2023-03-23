法國「新華拉尼」上位　成曼聯收購目標

華拉尼上月宣布退出法國國家隊後，呢支世界盃亞軍防線頓失重心，不過法國勝在人才充裕，效力摩納哥嘅阿素迪沙斯迅速冒起，有望成為華拉尼接班人，甚至曼聯都計劃收購呢位25歲後衞，頂替可能今夏離隊嘅哈利馬古尼。

阿素迪沙斯上年11月獲補選，代替受傷嘅派斯奴甘佩比，出戰世界盃決賽周，並於分組賽對突尼西亞披甲，成為自1966年以來，首位喺世界盃上演處子戰嘅法國國腳，其後16強對波蘭同決賽對阿根廷，都有後備上陣。

身高1米90嘅阿素迪沙斯唔止攔截力強，並且具備不俗助攻力，今季已為摩納哥攻入3球。法國傳媒指曼聯方面已經派人接觸摩納哥管理層，提出收購阿素迪沙斯，估計轉會費為4,400萬鎊。

雖然巴黎聖日耳門(PSG)都睇中阿素迪沙斯，但佢傾向去英超搵食：「英超非常刺激，係我最喜歡嘅聯賽，如果我轉會，當然係去一個可以令我進步嘅聯賽。」曼聯爭奪阿素迪沙斯，明顯佔上風。由於哈利馬古尼可能被紅魔鬼放棄，簽入阿素迪沙斯，的確係一個唔錯人選。