歐國外遇仇家盧卡古　伊巴謙霸氣回應

瑞典同比利時將於周六(25日)凌晨歐國盃外圍賽F組交鋒，變成「米蘭打吡」，因為瑞典重召AC米蘭老將伊巴謙莫域，意味將遇上效力國際米蘭嘅比利時前鋒盧卡古，兩人曾於2年前意大利盃爆衝突，今次可以話係冤家路窄。不過，伊巴謙莫域認為今次對壘只係「普通賽事」，唔需要放大來講。

2021年1月意大利盃8強「米蘭打吡」，伊巴謙莫域同盧卡古吵大鑊，兩人互相指罵兼「頭頂頭」對峙。伊巴謙莫域亦疑似用種族歧視字眼鬧對方，結果換嚟每人1張黃牌，半場期間盧卡古更激動追入球員通道，用粗口大聲挑釁伊巴謙莫域，兩人幾乎開拖。

雖然已相隔2年，但兩人今次歐國外碰頭，仍然聞到火藥味，伊巴謙莫域試圖為事件降溫，佢話：「我哋瑞典係一支好球隊，呢組好難踢，對住有盧卡古嘅比利時，講到底只係一場普通賽事。」暗示外界唔需要炒作。

如果瑞典出線，伊巴謙莫域有冇打算參加2024年歐國盃決賽周，佢未敢肯定：「一切言之尚早，我活在當下，踢得一場得一場，我曾經14個月內做3次手術，但從來冇放棄踢波。」

AC米蘭上仗意甲對烏甸尼斯，伊巴謙莫域射入12碼，以41歲零166日成為意甲史上最大年齡入波球員，仍然有心有力，今仗歐國外會唔會再入波，大家拭目以待。