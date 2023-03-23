朗奴高文徵召停賽球員惹爭議：我有分數

朗奴高文重掌荷蘭國家隊帥印，首仗立即遇勁敵，將於周六(25日)凌晨歐國盃外圍賽B組作客法國，朗奴高文今次徵召停賽嘅右翼衞杜費斯，反而棄用今季表現大勇嘅富咸右閘堅尼迪迪、利華古遜右閘謝利美費林邦，引起爭議。

杜費斯喺上年世界盃8強對阿根廷攞紅牌，需要停賽1場，無緣今仗對法國，但可以喺第2場外圍賽復出對直布羅陀。由於直布羅陀僅為魚腩球隊，預料屆時荷蘭應會以副選出擊，輿論批評朗奴高文徵召主將杜費斯，但踢唔到對法國，搵佢鬥直布羅陀，毫無意義，應該揀堅尼迪迪、謝利美費林邦，畀佢哋累積多啲國際賽經驗，對於球隊建立「人才庫」更有利。

不過，朗奴高文唔係咁諗：「我知杜費斯停賽，唔可以上陣對法國，今場有其他球員可以踢右後衞，我根據位置揀球員，謝利美費林邦似右翼多過右後衞，至於堅尼迪迪今次落選，可能下次有機會入選。」

朗奴高文曾於2018月首度執教荷蘭，原本預佢領軍出戰2022年世界盃，但2020年夏天卻提早同荷蘭足總解約，轉為擔任巴塞隆拿教練，被指自私自利，犧牲國家隊。

朗奴高文重返荷蘭帥位後首次公布名單，就遭到批評，如果荷蘭之後比賽稍有差池，佢肯定成為箭靶。