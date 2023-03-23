香港隊　僅和新加坡　安帥：要改善把握力

香港足球代表隊周四（23日）於旺角大球場，主場出戰對新加坡的國際足球友誼賽，最終僅與對方踢成1比1。港隊主教練莊恩安達臣賽後出席記者會時，承認對賽果感到有點失望，認為球隊需要盡快提升埋門把握力。

港隊相隔大半年再於主場出擊，但僅與世界排名較低的新加坡踢成1比1，賽後主教練莊恩安達臣直言對賽果感到有點失望：「我覺得球隊踢得唔差，成場都好努力創造入球機會，對方反而機會唔多，較多時間縮後，領先只係有運，但足球就係咁。」安帥又提到球隊此刻最需要改善把握力：「冇可能場場都有十幾腳埋門，當有機會就要入波，同爭取更多入球，如果以今場嘅表現，下場絕對贏唔到馬來西亞。」

今場友賽吸引接近6,000名球迷入場，旺角場更高掛「紅旗」，但安帥相信一班球員未有太過緊張，反而認為部分球員或因欠缺比賽狀態，導致影響表現：「有啲外流內地聯賽嘅球員，大約3個月冇踢過波，狀態明顯未足；另外好似安永佳啱啱先傷完，今場已經好盡力，但明顯唔係正常水準。」安帥又透露自己希望透過今次國際賽期，盡量考察更多球員，下場對馬來西亞的友賽，將視乎球員身體恢復，以及傷病情況，不排除會進行輪換。」