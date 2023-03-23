香港隊　三將演地標戰　顏卓彬：未落場已感震撼

香港足球代表隊周四（23日）於旺角大球場，友賽以1比1逼和新加坡，3位新入選大港腳的新面孔，包括顏卓彬、潘沛軒及艾華都獲上演地標戰的機會。首次為「大港腳」作賽，賽後3人都表示非常難忘，並分享到當下心情。

換邊後試圖爭取致勝一球的港隊，換入多位後備兵，其中就包括效力傑志的顏卓彬。「第一次着『大港腳』波衫，就喺咁好嘅環境下比賽，係好開心好興奮嘅一件事。」「彬仔」如此形容地標戰賽後心情。是日有近6000名主場球迷在看台吶喊助威，「彬仔」表示未落場已感受到現場熾熱氣氛：「一開頭出去熱身，喺球員通道行出嚟，已經好震撼。」而對於今場表現，「彬仔」則認為自己僅屬合格。

艾華今場後備入替後，獲得全場球迷高呼其名，他指未曾預料能夠得到如此侍遇，令其十分享受。這位翼鋒更形容代表香港猶如夢想成真：「我等咗依刻好耐，依家終於做到，就好似夢想成真咁，其實入場之前仲有小小擔心，但落咗場之後就識得放鬆，要好好享受依個時刻。」他又對自己表現尚算滿意，可惜欠缺運氣，以致未能取勝，有信心下場對馬來西亞會做得更好：「馬來西亞係1支好好嘅球隊，但我哋都有唔錯嘅實力，球隊會繼續奮戰，努力贏埋場波。」

至於在81分鐘入替羅梓駿的潘沛軒，落場後進攻意欲旺盛，更就過多幾次埋門機會，惟他認為自己各方面表現都有待改善：「我覺得好多嘢都未夠，門前嗰下要做好啲，或者最後一傳畀好啲，希望繼續向經驗豐富嘅隊友學習，向教練證明我對球隊係有幫助。」