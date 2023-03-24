拜仁突然換帥！拿高斯文落鑊　杜曹接棒

歐洲各大傳媒報道，德甲班霸拜仁慕尼黑周五(24日)凌晨，喺毫無預警下突然易帥，教練拿高斯文喺奧地利度假期間收炒魷通知，令球迷非常震驚。據報拜仁已經同前車路士主帥杜曹達成協議，呢位49歲教頭將成為拜仁新教練。

拜仁喺國際賽前最後1輪聯賽，作客1比2輸畀利華古遜後跌落第2位，不過球隊只係落後多蒙特1分，而且早前喺歐聯亦殺入8強，冇咩人諗過備受好評嘅拿高斯文會有帥位危機。不過《圖片報》同轉會專家Romano周五率先爆料，指拜仁已即時解僱拿高斯文，歐洲各大媒體亦證明消息。

拜仁近10場比賽有8勝2負，包括喺歐聯「雙殺」巴黎聖日耳門，成績點都唔算好差，估唔到拿高斯文近日奧地利滑雪度假，突然就收到「大信封」。《圖片報》進一步透露，指拜仁突然作出換帥決定，除咗球隊表現問題之外，最大原因係驚心儀教練杜曹，會喺國際賽期間被熱刺、皇家馬德里等球會搶走，所以決定先下手為強。

消息指拜仁已經同杜曹達成合作協議，呢位教過多蒙特、巴黎聖日耳門同車路士嘅名帥，上任後首仗就係國際賽後「榜首大戰」倒戈多蒙特，而喺2021年帶領車路士贏歐聯冠軍嘅杜曹，另一目標係協助拜仁喺歐聯奪冠，佢哋8強會對住英超勁旅曼城。