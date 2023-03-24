英格蘭復仇贏意大利　哈利卡尼成入球王

英格蘭喺歐國盃外圍賽旗開得勝，周五(24日)凌晨C組首戰作客2比1擊敗意大利，成功報番上屆歐國盃決賽輸波之仇，王牌前鋒哈利卡尼射入12碼，更超越傳奇前鋒朗尼嘅入球紀錄，成為英格蘭史上入波最多球員！

英格蘭今場沿用卡塔爾世盃班底，上半場反客為主控制形勢，13分鐘角球攻勢哈利卡尼射門省中人，個波落喺迪格蘭賴斯腳下，畀佢輕鬆射入1比0。44分鐘英格蘭另一次角球，意軍守將迪羅倫素犯手球輸12碼，哈利卡尼操刀射入。

呢個12碼係哈利卡尼攻入第54球，成功超越朗尼嘅53球，成為英格蘭史上入波最多球員。意大利56分鐘把握僅有機會破蛋，效力阿甲嘅列迪古首次為意大利上陣即入波，英格蘭左閘勞基梳爾尾段2黃1紅被逐，但踢少過嘅英格蘭仍守將2比1勝果至完場。

哈利卡尼上年世盃8強對法國，曾射失12碼連累球隊出局，佢賽後表示：「今場對我嚟講非常特別，我覺得好光榮，多謝隊友令我夢想成真。我一直覺得呢球(破紀錄入球)會係12碼，所以做好準備，好彩射得入。世盃嘅結局令人失望，好開心可以再為英格蘭入波。」