花滑世錦賽宇野昌磨短節目居首　日本雙人滑創歷史

衞冕冠軍日本的宇野昌磨在琦玉舉行的花滑世錦賽克服跳躍困難及傷病，在男子單人滑短節目列首位，而17歲美國新星馬連尼（Ilia Malinin）來勢洶洶，位列次席，試圖挑戰冠軍寶座。

男子單人滑短節目在周四晚上演，擁有三面奧運獎牌的日本名將宇野昌磨在主場觀眾力撐下，有4分的優勢獲得104.63分位列榜首；掌握4A跳躍的美國新星馬連尼則取得個人生涯最高的100.38分位列第２，兩屆冬奧代表南韓的車俊煥則以99.64分排第3。

今屆比賽爭持激烈，鬥得相當精彩，有5位選手的得分超過95分；而中國的金博洋則以75.04分居於第19位，鎖定周六（25日）自由滑的參賽資格。

「今天我走到場上已竭盡全力，或者這不是我完美的表現，但以我目前的狀況，今天比賽展現更多的情感在裡面，所以我很高興取得這個成績。」宇野昌磨賽後講到身體情況:「我不知道自己是否在逆境中更強大，但我以前也試過類似經歷，我之前也曾試過帶傷訓練，對於自己受傷後能做到或做不到什麼，還是很了解。」他由於右膝的傷患曾於賽前考慮過能否出賽。

至於三浦璃來與木原龍一則為日本創出花滑新歷史，以222.16的總分力壓衞冕的美國組合，為日本首奪雙人滑世界冠軍，同時也為自己劃上完美句號。

「我們度過了一個不可思議的賽季，我們沒有想過可取得如此成就。」木原龍一表示:「賽初，三浦璃來的傷病帶來很大挑戰，但我們反而更團結，更信任。」三浦激動地表示:「今天我們盡量保持冷靜，努力完成我們的使命，很高興我們最後取得了勝利。」