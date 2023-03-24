【歐國外】比利時弱「細」走下坡

星期六凌晨歐國盃外圍賽F組，瑞典主場對比利時，兩隊都有青黃不接問題，瑞典今次仲要徵召41歲老將伊巴謙莫域幫手，證明鋒線缺乏人才，其他球員實力一般，今場入波機會不大；比利時近年成績退步，包括上年世盃分組賽出局，射手盧卡古狀態差，導致比利時入球能力不足，近5場比賽有4場總入球，係2球或以下，最好揀入球細。 ●阿King

直播表

周五 9:00pm 非國外 剛果民主共和國 對 毛里塔尼亞

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周六 0:00am 非國外 科特迪瓦 對 科摩羅

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周六 1:00am 歐國外 保加利亞 對 黑山

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周六 3:00am 非國外 埃及 對 馬拉維

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周六 3:00am 非國外 塞內加爾 對 莫桑比克

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周六 3:45am 歐國外 法國 對 荷蘭

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周六 3:45am 歐國外 捷克 對 波蘭

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周六 3:45am 歐國外 瑞典 對 比利時

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