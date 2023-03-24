港甲　駿英九龍城重拾勝軌　力追榜首中西區

港甲上周日（19日）進行多場第21周激戰，其中「二哥」駿英九龍城重返勝軌，主場面對高力北區順利全取3分，在榜首中西區和波失分下，追至落後5分差距，下場將會硬撼另一前列份子沙田。

「二哥」駿英九龍城上場打和南華，今場坐鎮九龍仔公園足球場，主場出擊迎戰高力北區，不過開賽1分鐘差點失守，北區前鋒方俊業在禁區頂起腳，但被九龍城門將鍾偉豪輕易沒收。38分鐘九龍城成功打破僵局，談樂軒開出角球，對方後衞解圍不遠，陳偉謙順勢斬入禁區，尾柱的Rai Aryan輕鬆頂入，為球隊領先1比0。2分鐘後九龍城再下一成，許嘉樂右路橫傳，Rai Aryan近門快腳射入，個人梅開二度兼帶領九龍城半場領先兩球。易邊後高力北區傾力反撲，85分鐘方俊業接應巴菲特傳送勁射，被門將鍾偉豪橫身撲出，最終九龍城維持以2比0勝出，重拾勝軌後繼續排第2位。

至於賽前4連勝的榜首中西區，則於賽馬會香港足球總會訓練中心作客面對中游份子永義地產，但開賽初段先收到壞消息，主力球員沈耀揚傷出，由U22球員張哲恒入替。中西區之後控制大局，許宏鋒左路傳中，但安基斯撞射高出，半場兩隊互交白卷。中西區下半場繼續主動搶攻，但安基斯、張哲恒先後射高，而大衞巴拉及許宏鋒尾段的埋門，亦被永義門將救出，最終中西區只能與永義地產踢成0比0，榜首優勢縮減至5分。

甲組第21周賽果：

東區 2：5 南華

駿英九龍城 2：0 高力北區

黃大仙 1：2 愉園

沙田 2：5 凱景

公民 0：1 騰翱MG

佳聯元朗 2：2 葵青

永義地產 0：0 中西區