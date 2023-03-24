霹靂舞世界冠軍現身中環　勉勵香港青年追夢

霹靂舞(Break Dance)被列為2024年巴黎奧運的新增項目，令全球Break Dance迷瘋狂，去年贏得Break Dance世界冠軍的加藉韓裔名將B-Boy Phil Wizard (Philip Kim)近日訪港，先踩入中環街市獻技，並於周六在荃灣出現，他向香港青少年分享成功之道，並勉勵他們向夢想進發就是要努力付出、敢於追夢(Work hard and dream big)！

來自加拿大的B-Boy Phil Wizard成為2024巴黎奧運的金牌大熱。這位韓裔Breaker明天(25日)將出席在荃灣The Mills南豐紗廠舉行的Break Dance賽事Under the Lions Rock Vol. 2、擔任Battle對賽嘉賓。現年26歲的他表示：「我小時候是一個比較懶散的人，讀書成績平平，沒有任何專長，在Break Dance方面亦不是特別有天份。不過，我非常熱愛Breaking，一直狠下苦功地練習，所以，我相信如果我能成功，任何人都可以！」

Phil在就讀7年級的時候接觸到Break Dance並且被它深深吸引，而令他放棄學業、全身投入這項運動的轉捩點是2017年的Red Bull BC One。他指出自己完成高中後，其實並不希望繼續升學，但礙於父母的期望，他開始了大學課程。他說：「在大學第一個學期的時候，我參加了洛杉磯舉行的Red Bull BC One。我告訴自己如果能贏得比賽，我便會退學全身投入Breaking。」Phil非常感恩父母一直以來對自己的支持。他們是韓裔移民，思想比較傳統，都希望子女可以上大學、有一份穩定的工作，所以，這個決定對他們來說也十分艱難。

全職投入Breaking的Phil生活並非一帆風順，經常要四處打工、維持生計。在起初的幾年，他幾乎每天懷疑人生，想着是否應該放棄並重返校園。不過對Breaking 的熱愛讓他一直努力堅持、克服重重困難。他指出，Breaking被列為奧運項目後，對整個行業都有非常正面的影響。他說：「很多Breaker比以往更專注、認真地練習，選手的整體水平提高了不少，令近年的比賽競爭十分激烈。此外，隨着Breaking備受重視，贊助資源亦隨之提升，無論比賽、表演機會都大幅增加，令選手們的生活亦有所改善。」

Breaking改變了Phil的人生，由窩居溫哥華的公寓變成周遊列國，單是2019年他出國的次數便多達27次，令他接觸到世界各地不同的風土人情，啟發了他在Breaking的創作靈感。不過，受到疫情的影響，過去幾年他的生活只能局限在溫哥華公寓，收入亦大大減少。Phil未有因此感到氣餒，他反而跳出框框，開始在家中進行網上教學，除了增加收入來源，同時亦收穫了一批自己的支持者。在家中每天進行4至10小時，讓他重拾對Breaking的初心。他說：「之前一直四出奔波比賽、表演，有時也會感到十分疲倦。疫情讓我能夠停下來專注練習，讓我可以享受Breaking的樂趣，重拾當初熱愛Breaking的那份純粹的感覺。」

2024年巴黎奧運將有16男16女角逐首面Breaking奧運金牌。首兩名取得奧運入場券的B-B-Boy及B-Girl將會是9月在比利時舉行的WDSF世界錦標賽冠軍，另外5男、5女則是各洲際錦標賽的冠軍。其他選手則可透過明年3至6月舉行的奧運資格賽爭取參加奧運的機會。Phil完成香港的活動將先返回加拿大，然後出席4月在巴西里約熱內盧舉行的BfG世界賽巡迴賽，而他今年的重點比賽將會是9月的世界賽及10月的泛美洲賽，希望一舉拿下奧運資格。