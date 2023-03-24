「欖」入校園！常規訓練帶入中學發掘接班人

隨着香港國際７人欖球賽即將開打，最近社會掀起一股欖球熱，一向重視青少年發展的順豐速運（香港）有限公司，宣布與香港城市欖球會及東華三院合作推出「本地社區欖球培訓計劃」。順豐香港除了捐助為期一年的欖球培訓課程外，更提供定額物流運費資助，免費為球會及學生派送裝備和比賽時所需的物資，將欖球運動帶入傳統中學，讓更多本地中學生認識這項講求速度、靈活性和團隊精神的運動，從而培訓學生對欖球運動的興趣與良好的品德價值。

「本地社區欖球培訓計劃」率先以東華三院屬下的張明添中學作為試點，為該校中一至中六的男女學生提供全面的欖球培訓，派出專業欖球教練到校教導學生欖球技術、球例、賽制等基本知識外，更提供相應的力量與體能訓練，並會進行選拔，安排學生參加不同賽事，切磋球技；計劃更會舉辦欖球訓練、欖球同樂日、欖球友誼賽及大灣區交流之旅等，預計受惠學生超過200人。

負責統籌計劃的香港城市欖球會主席謝愷濠先生期望計劃可進一步打破社會認為欖球是高消費、貴族運動等傳統觀念，教練將會在培訓過程中提升學生的積極性和領導能力。他表示：「作為紮根香港超過20年的註冊欖球會，推廣欖球運動的本地化發展一直是球會目標，同時亦是呼應香港欖球總會的其中一個發展方向。球會希望日後能將欖球推廣至更多中學生認識，為香港欖球界發掘更多未來新星。」適逢本月底即將舉行國際七人欖球賽，香港城市欖球會的教練更會帶領東華三院學生到香港大球場欣賞自香港解除口罩令後首場大型體育盛事，親身感受現場熾熱氣氛和欖球魅力！

順豐香港透過其「順回益社區送暖計劃」，資助青少年接受專業體育培訓，同時又向香港城市欖球會提供為期一年的定額物流運費資助，協助球會將二手欖球裝備運送予基層家庭、運送球會於本地聯賽期間所需訓練及賽事的物資、舉辦就業分享會、帶學生參觀順豐香港總部的物流中心，以及提供實習機會，讓青年了解物流行業前景和就業資訊。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣小姐表示：「『球隊文化』是順豐的核心價值，我們的快遞服務非常重視速度和溫度，確保每件快件安全、快捷地送達客戶手中是各個崗位同事的重要使命。這與欖球球員同樣講求速度、韌力、靈活和合作性的特點不謀而合。我們期望透過計劃，能夠讓更多青少年打開認識欖球運動的大門，更可灌輸下一代團隊精神、個人韌力和永不放棄的精神。」

順豐香港、香港城市欖球會和東華三院張明添中學代表，在東華三院張明添中學舉行啟動儀式，並邀請香港欖球總會代表作嘉賓，標誌為期一年的計劃正式展開。東華三院張明添中學的學生更即場上演了一場精彩刺激的欖球比賽。有學生表示計劃令他初次接觸欖球，以往一直覺得玩欖球具一定危險性，更要求運動員有健碩的身材，所以在培訓前擔心自己未能跟上進度。但經過幾課專業培訓後，已發現欖球不僅好玩刺激，而且不論身形和性別都可樂在其中。他期待未來參與更多的培訓課程，可增進技巧以及有交流的機會。

東華三院張明添中學林文傑校長表示︰「計劃能夠讓學生有機會接觸欖球運動之餘，更能在課堂以外的環境學習英語，有助貫徹學校全人發展的理念及進一步強化校園英語語境。此外，學生能夠透過計劃加強個人生涯規劃，為迎接將來作好準備，實在一舉多得。」

香港欖球總會董事黎志豪先生表示：「球會與學界攜手合作將欖球運動帶入社區，正好符合文化體育及旅遊局『體育普及化』的發展理念。同時透過商界支持，學生們有機會與大灣區內其他年青人『以波會友』，有助擴闊視野之餘亦能對外輸出代表香港體育發展的正面訊息。香港欖球總會期待未來會有更多球會在不同地區為中小學提供類似的欖球體驗。」