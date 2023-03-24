港超聯　鍾凱文朱康銘北上石家莊功夫跟操

近年在培育本地年青球員方面投放不少資源的東方，正值國際賽期間，安排了U22門將鍾凱文，以及防守球員朱康銘，到中甲球隊石家莊功夫跟操一星期。

石家莊功夫的守門員教練正是前中國國家隊門將安琦，能得到其指導，花名「馬灣」的鍾凱文表示感覺相當特別，他說：「呢度嘅訓練比較着重企位，同我不時練開嘅有啲唔同，安琦好肯同我分享佢嘅經驗，而可以喺唔同嘅教練身上學嘢，對於我哋呢年輕球員嚟講係好大幫助。」

至於對會方今次的安排，「馬灣」坦言非常驚喜：「好感謝球會同『黃Sir』(東方青訓總監黃鎮宇)一直對我嘅支持同鼓勵，我曾經因為受傷想過放棄足球，全靠『黃Sir』肯畀機會，等我一步一步去實踐夢想，最終成為職業足球員。上咗一隊之後，我一直視『輝哥』(葉鴻輝)同『阿源』（廖富源）係學習對象，我會繼續努力，珍惜每個機會，希望可以繼續進步啦！」

據東方球會facebook專頁所顯示，鍾凱文和朱康銘是次北上跟操，全賴順德足協之協助。此外，東方在今年暑假期間，將與順德足協合辦青少年交流賽事，以及一隊港超聯開季前的集訓。