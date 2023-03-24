許龍一獨領群雄　首名晉級國際都會高球決賽

周五（24日）國際都會高爾夫球錦標賽，香港新星許龍一延續火熱狀態，累計兩輪打出低標準12桿的128桿，以首名晉級周末決賽。

22歲的許龍一轉為職業球手後，首次在主場揮桿，首輪以64桿（-6）僅次於菲律賓球員塔布埃納（Miguel Tabuena）排名第2，次輪延續狀態，前半段在3號和7號洞收穫小鳥，後半段更抓下4隻小鳥，全程沒有失誤，累計兩輪打出低標準12桿的128桿，殺入明後兩日決賽。

「我全神貫注面對粉嶺複合球場的挑戰，並冷靜制定擊球策略，就像活在一個不受幹擾的氣泡中。今日推桿也很稱心，順利把球送到洞杯中。」許龍一總結。他表示主場出賽增添信心：「我經常在粉嶺練球，對球場相當熟識，知道果嶺特性，應該往那裏攻，讓我更有信心。同時在家總是最好的，父母在，又有很多粉絲支持我。」

除了許龍一獨領群雄，還有3個香港球手成功晉級，包括張雄熙、伍城鋒和吳所謂。張雄熙首輪表現未如理想，但次輪開局已連抓兩隻小鳥，全日拿下6隻小鳥、兩個柏忌，累計兩輪打出137桿（-3），並列24名晉級。

至於首輪領先的塔布埃納，開局第一洞已吞下雙柏忌，以兩輪130桿（-10）跌到第2名。