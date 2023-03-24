魚尾獅盃　攻入致勝球　趙聰悟：向安帥證明實力

【記者林卓臻新加坡直擊】出戰「魚尾獅盃」的香港二十二歲以下代表隊，周五（25日）首戰旗開得勝，以1球擊敗東道主新加坡闖入決賽。攻入全場唯一入球的趙聰悟（Sohgo），賽後被選為今場最佳球員，他形容今場比賽不易應付，但認為較早前大港腳的表現，成功激勵一班U22球員，力爭交出好表現，向港隊主教練莊恩安達臣證明實力。

是役港隊U22正選11人中，僅劉家喬、葉卓文及伍瑋謙身高超過1米8，相比之下，新加坡U22球員整體身型明顯佔優，令港隊在高空波及對抗上經常處於下風，Sohgo承認在今場比賽中遇到不少挑戰：「新加坡球員相對更快更強壯，我哋喺爭『55波』嘅時候係遇到唔少困難，但比賽關鍵在於展示求勝心，在於敢於去落腳攔截，好開心球隊撐到尾守住勝局。」

比賽前一日，大港隊在主場以1比1賽和新加坡，Sohgo透露一班港隊U22球員，都有守在電視機前觀看賽事，這位去年在「東亞盃」為大港腳獻出處子騷的18歲新星，就認為球隊因此受到激勵：「見到一隊球員瘋狂逼搶，展現出超強鬥志，去貫徹主帥嘅逼搶戰術，我覺得佢哋嘅表現，推動到我哋班細仔去做得更好，希望將潛能發揮到出嚟，證明畀港隊主教練睇係有實力踢大港腳。」