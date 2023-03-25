新隊長麥巴比2射1傳　法國大炒荷蘭4蛋

周六(25日)凌晨歐國盃外圍賽B組出現驚人賽果，法國主場以4比0大勝另一支傳統勁旅荷蘭。法國新任隊長基利安麥巴比盡顯大佬風範，唔止個人梅二度，更加助攻「勁敵」基沙文入波，一戰冰釋前嫌，成功收服民心。

上年世界盃結束後，法國原本隊長洛里斯決定結束國際賽生涯，主帥迪甘斯日前宣布由基利安麥巴比擔任新隊長，曾經引起隊內老臣子基沙文不滿，一度傳出佢想退出國家隊。

不過，基利安麥巴比用行動粉碎內訌疑雲，開賽僅2分鐘，佢就橫傳畀基沙文射入打開紀錄，僅過6分鐘，基沙文開出罰球引起門前混戰，由中堅烏柏美卡奴撞入成2比0。法國成為自1951年之後，首支開賽8分鐘內領先荷蘭2球嘅球隊。

法國得勢不饒人，曹亞文尼直傳，基利安麥巴比單刀射成3比0，當時只係21分鐘。呢支世界盃亞軍繼續控制大局，踢到88分鐘，麥巴比勁射入網，奠定4比0勝局。麥巴比取得第38個國際賽入波，超越賓施馬，成為法國隊史上入波第5多嘅球員，僅次於基奧特(53球)、亨利(51球)、基沙文(43球)、柏天尼(41球)。

戰至補時，荷蘭本來有機會破蛋，烏柏美卡奴喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，但迪比主射被法國門將邁治蘭撲出，注定冇運行。

基利安麥巴比首次以隊長身份率領法國比賽，交出近乎完美表現，獲得重大勝利，相信包括基沙文在內，球隊上下都應該對呢位新世代球王心服口服。