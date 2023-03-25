改着10號轉運　盧卡古上演帽子戲法

周六(25日)凌晨歐國盃外圍賽F組，比利時作客以3比0大勝瑞典，前鋒盧卡古大發神威，包辦3個入球，呢位29歲射手今季狀態低迷，國際米蘭行政總裁馬羅塔早前曾經表示無意留用佢，但經此一役之後，盧卡古或者有機會翻身。

盧卡古今仗盡顯「禁區殺手」威力，開賽35分鐘頂入打開紀錄，換邊後冇幾耐，佢近門撞入成2比0，值得一提兩球都係來自盧克巴基奧嘅助攻，呢位哈化柏林翼鋒同盧卡古非常合拍。

戰至82分鐘，19歲小將巴卡約高右路斜傳，盧卡古加多一腳射入，完成帽子戲法。盧卡古今季為國際米蘭上陣19次僅入5球，但今場歐國外一戰已入3球，表現判若兩人。

一向着比利時9號嘅盧卡古，今仗改着夏薩特退出國家隊之後留下嘅10號波衫，演出脫胎換骨，轉號碼轉運呢招似乎有效。

國米行政總裁馬羅塔早前話，盧卡古今夏借用期完結後，就會還番畀車路士，但車仔又無意收回，有意出售佢，令盧卡古前途亮起紅燈，幸好今仗踢出身價波，隨時由籮底橙變成搶手貨。