坂本花織蟬聯世界花滑后冠　成為史上第4人

兩屆奧運獎牌得主坂本花織周五在琦玉舉行的世界花滑錦標賽，即使在女單自由滑項目稍有失誤，但憑主場的優勢成功衞冕冠軍，更成為自2016年俄羅斯名將麥維迪娃後，首位連奪兩屆世界后冠的女將。

坂本花織在自由滑的表現未算完美，前半段完成其標誌性的高遠兩周半、勾手三周、薩霍夫三周及連跳後，菲利普三周失誤，不過仍勉強接上連跳，最終在自由滑取得145.37分，連同短節目的優勢，總分以224.61奪冠，成為繼美藉日裔名將克麗絲蒂·山口、美國的關穎珊及俄羅斯麥維迪娃之後，史上第4位成功「冧莊」的花滑天后。

至於南韓的李海仁自奪得四大洲冠軍後再接再厲，在自由滑表現接近完美，除勾手三周連跳輕微周數不足外幾無瑕疵，自由滑收獲全場最高的147.32分，最終以生涯最佳的總分220.94分掛上銀牌，更成為冰后金妍兒之後，第二位站上世錦賽頒奬台的南韓選手。比利時的Loena Hendrickx則以總分210.42分獲得銅牌，成為比利時史上首位獲得世界賽獎牌的女將。

22歲的坂本花織也是繼淺田真央(2014年)後贏得世界冠軍的最年長女將，她賽後提到自己的失誤:「我感到很悲傷，並想到我放了很大的努力去訓練，但當時又想到要專注比賽，直至完成整個表演。」坂本花織續稱:「就是因為在這個大賽留下遺憾，我希望可以保證來季不能再犯這個錯誤，所以我要更努力練習，確保每個動作都是完美無瑕。」