泰科爾倡議網球修例吸引年輕人：比賽期間可說話

網球一直是甚少突破傳統規限的運動之一，無疑引用鷹眼協助司線員，令比賽帶來更好效果，而美國名將泰科爾近日就提出，網球運動應該要修改一下限制，例如讓球迷可以在觀眾席談話討論，以吸引年輕一代走入網球場。

「你應該可以在觀眾席上講話，或者你喜歡何時出入場館，好像溫布頓，實在有太多傳統的限制。」近日出戰邁阿密公開賽的泰科爾接受訪問時坦言:「我們要開始做一點事情，以吸引更多年輕人投入。」

根據網球的傳統禮儀，觀眾在座位上只可安靜觀賞球賽，比賽期間不能發出聲音，而進出場館要待球員休息期間才能走動，「就好似籃球比賽，不用多說...觀眾可以比賽中自由出入，並且談論比賽。正如去年美網的氣氛，實在令人瘋狂。」泰科爾本周若能夠贏3場，其世界排名將可在泥地賽季前超過西班牙天王拿度。

至於世界第3的美國女將彭高拉，對泰科爾的建議表示正面支持，但也要關注場內球免得被騷擾，兩者要取得平衡，「我明白他很喜歡NBA的比賽氣氛，但我覺得要考慮觀眾的同時也要顧及球員，絕對不能對場內的球手造成太大影響，我相信規管上可以微調一下。」