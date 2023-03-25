新帥上任要攞威　西班牙大作戰

歐國外A組矚目大戰，出線大熱門西班牙第1擊主場迎戰挪威。「狂牛兵團」自世盃16強出局後，提升U21主帥富安迪代替安歷基執教，首演當然希望先聲奪人。挪威有馬田奧迪加特作為「發電機」，進攻力同樣不容忽視，2.5球嘅入球大值得捧場。（周日凌晨3時45分開賽）

西班牙新帥富安迪今次點兵有唔少驚喜，尤其鋒線不斷引入新血補充，保查艾利斯亞斯、祖斯奴、耶利米賓奴同伊亞高艾斯巴斯等，都係今季喺西甲有好表現嘅前鋒，證明富安迪選人唔會以名氣行先，各球員肯定施展渾身解數博取表現。

事實上，西班牙喺A組實力超班，出線基本上唔會有問題，令富安迪有更多空間去試驗陣式，呢位61歲教頭由西班牙U19開始執教，U21到U23再到大國腳，都係貫徹西班牙擅長嘅傳控同進攻踢法，執教第一擊當然要贏得漂亮，主場出擊會搶攻爭取大捷。

挪威冇夏蘭特一樣有火

挪威雖然有「人氣王」艾寧夏蘭特受傷退隊，不過效力阿仙奴嘅馬田奧迪加特狀態大勇，佢今季喺英超已有10個入球，挪威進攻能力一樣唔可以睇小。挪威近3仗作客賽事，總入球全開3球或以上，今仗無懼同西班牙駁火，2.5球嘅大盤值博。