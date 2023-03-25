因惡劣天氣暫停賽事　許龍一周日主場衝冠

「國際都會高爾夫球錦標賽」今日（25日）在粉嶺球場進行第3輪賽事，惟因天氣關係中斷，大會其後宣布賽事由4輪72洞減至3輪54洞，並於明早展開餘下賽程。

賽事中斷前，有8個球員完成18洞，榜首的本地新星許龍一只完成兩洞。於最後一組出發的他，在1號洞打出完美發球，距離旗桿剩下120碼，再攻上果嶺後，輕輕一推拿下小鳥。可惜他在3號洞開球後，大會因雷暴中斷賽事。

今屆賽事為英國公開賽資格賽，許龍一暫時以低標準13桿排名第一，有機會打入大滿貫。他謙虛表示：「距離結束還有很多個洞，做好自己，完成賽事才是最重要。」雖然賽事減至54洞，但無改100萬美元總獎金及4張英國公開賽入場券。亞巡賽總監Chokchai Boonprasert表示：「由於天氣持續不穩，大雨過後球場範圍，包括沙坑、球道都有積水，我們決定將賽事減至3輪54洞。我們有信心明日能夠完成餘下賽事，產生4個英國公開賽名額。」

明日天氣潮濕，預計會令果嶺硬度和速度減低，而球手知道只剩最後一輪，勢必有一番龍爭虎鬥。雖然許龍一目前領先第2名的菲律賓球手塔布埃納4桿，仍要小心應對。