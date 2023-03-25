魚尾獅盃　香港U22決賽挑戰馬來西亞U22

【記者林卓臻新加坡直擊】「魚尾獅盃」決賽周日（26日）於惹蘭勿剎體育場壓軸上演，香港二十二歲以下代表隊會與馬來西亞U22爭奪冠軍寶座。首戰擊敗東道主新加坡後，港隊U22士氣大振，今場硬撼實力更強的爭標大熱門馬來西亞，誓繼續展現打不死精神，力爭延續好表現。（港台電視32周日晚上8時30分直播）

港隊U22於4強憑趙聡悟一箭定江山，以1比0擊敗東道主新加坡，相隔一日後即刻要再上陣，大軍周六（25日）就在酒店泳池進行恢復性訓練。主教練對司徒文俊指首戰報捷，有助進一步提升球隊氣氛及信心，惟他認為比起取勝，球員展出鬥志更為重要：「好高興見到球員嘅拼勁同打不死嘅精神，贏波固然開心，但我認為過程更重要。」「司徒Sir」指出劉君正及葉卓文都有傷在身，情況有待觀察，此外他提到馬來西亞踢法與新加坡分別頗大，港隊有必要在戰術上作調整。

上場擔正的伍瑋謙（Ivan），表示與隊中另外兩名門將龐焯熙（Bear）及雲天樂（Michael）相識多年，之後大家各有發展，對3人多年後能夠一同為代表隊出征，感到非常奇妙：「我哋細細個一齊踢晨曦青年軍，之後Michael去外國讀書，我同Bear都去咗唔同球隊，點知大家10年之後都踢職業，仲有得代表U22，呢個感覺好奇妙。」Ivan提到兩場比賽相隔時間不多，球員恢復會成為關鍵，希望球隊能在今場決賽有最好發揮。

第3度出戰「魚尾獅盃」的馬來西亞，首戰以4比2擊敗柬埔寨，首次闖入決賽。正備戰東南亞運動會足球賽的馬來西亞，就希望透過今次賽事，檢視兩隊東南亞對手的實力。陣中球員雖然清一色效力國內聯賽球隊，但不少已曾為1隊披甲，具一定國際賽經驗，實力不容小覷。

【港隊U22預計正選陣容】

門將：1伍瑋謙

後衞：5陳潤潼 4梁祐維 13周子謙 2羅焯熙

中場：8鄧筵霑 10趙聡悟 17馬希偉

前鋒：22江展民 9劉家喬 14余在言