費度：多倫多無懼地震有力搶分

聖荷西地震及FC多倫多開季至今表現不算穩定，球隊既有能力獲勝，但亦曾落敗而回，所以我預期今場比賽將會相當緊張刺激。

FC多倫多開季首3場比賽都在領先對手的情況下失分，但我有信心他們於上周擊敗國際邁亞密後，球隊士氣大振，並於今季賽事重新出發。教練巴特利應該對由新兵馬特希治斯領軍的防線感到欣慰，加上經驗豐富的門將桑莊臣作出關鍵撲救，協助球隊於上輪聯賽以2比0獲勝，錄得今季首場零封成績。

前祖雲達斯前鋒貝拿迪斯治參與球隊兩個入球，今季目前為止經已攻入兩球，今仗大家要留意他的表現。至於繼續留隊的莊拿芬奧蘇里奧，面對國際邁阿密時亦有入球、盡顯身價，特別是這段時間恩斯治尼依然因傷缺陣，其角色至為重要。

另邊廂，聖荷西地震錄得兩連勝後，上輪聯賽以0比3不敵聖路易城SC，但我認為謝美路蒙迪路今仗停賽期滿復出，將可以加強球隊的進攻火力。我認為FC多倫多的中後場比聖荷西地震較佳，但聖荷西地震擁有一些表現令人振奮的進攻球員，包括伊保比斯及基斯頓艾斯賓路沙，他們幾乎能夠在球場上任何位置製造出威脅。

另外亦要考慮到作客的FC多倫多需要乘坐長途機，以及需要適應主隊溫暖的比賽環境，跟其寒冷的天氣截然不同，故我認為或會為他們帶來影響。

正因如此，我預計主隊將會取得大部份的控球時間，不過，今季將會劍指聯賽前列位置的FC多倫多，始終技高一籌，所以我深信他們將會在幾經辛苦的情況下，作客獲勝而回。