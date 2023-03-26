香港隊　再有艾里奧退隊　21人大軍啟程赴馬來西亞

香港足球代表隊周日（26日）早上啟程前往馬來西亞，備戰周二的國際友誼賽。然而出發前港隊卻收到壞消息，後衞艾里奧因文件問題，繼安永佳後再臨時退隊，意味着港隊只餘下21名球員，可以出戰對馬來西亞的友賽。

港隊昨日已有安永佳因傷退出大軍，但今晨出發前，足總再證實後衞艾里奧因文件問題，同樣需要退隊，令港隊只有21名球員赴馬來西亞出戰友賽。對於兩名主力安永佳、艾里奧先後退隊，主教練莊恩安達臣卻指問題不大：「我哋仲有21名球員，對1場比賽嚟講相當足夠，預計李毅凱或者勞烈斯會頂替中堅位置，要再視乎最後一兩課操練情況。」

由於艾里奧退隊，上場對新加坡先列後備的外流港將勞烈斯（Vas），今場或有機會擔正，對此他表示十分開心及興奮，指自己已準備就緒。雖然內地聯賽仍未開季，Vas卻指自己狀態正逐步提升，今場友賽目標贏波：「馬來西亞球員好快，我哋要踢得更硬淨同集中，自己季前只係踢過幾場友賽，同跟港隊練波，今場對自己同球隊都係一大考驗，但目前個人感覺唔錯，另外同其他中堅都夾慣夾熟，相信問題唔大。」

港隊先乘搭飛機前往新加坡，抵達後再轉乘陸路交通赴馬來西亞新山，預計進行兩課操練後，周二晚上將會作客硬撼馬來西亞。