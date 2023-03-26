西班牙大勝挪威　浪人前鋒等足15年首演起孖

周日(26日)凌晨歐國外A組賽事，西班牙主場3比0大勝挪威，新領隊富安迪首度領軍即旗開得勝。西班牙今次點兵用唔少新面孔，超過半隊冇份出戰上年底卡塔爾世盃，32歲「新丁」祖斯奴就迎嚟等待15年嘅國家隊首演，結果落場147秒就入波，而且喺1分鐘內梅開二度，成為贏波英雄。

面對有艾寧夏蘭特受傷缺陣嘅挪威，西班牙今場順利控制戰局，丹尼爾奧莫13分鐘先開紀錄，挪威之後亦有數次具威脅攻勢，但係未能把握。西班牙喺81分鐘換入祖斯奴，佢入場147秒就接應傳中頂入，1分鐘後奧耶沙巴爾射門被擋出，祖斯奴快一步射入個人第2球，助西班牙大勝3比0。

32歲嘅祖斯奴出道15年，愛斯賓奴係佢效力嘅第10間球會，之前踢過皇家馬德里、法蘭克福、史篤城同紐卡素等球隊，但都冇乜特別成績，上年夏天轉投愛斯賓奴即大爆發，今季西甲已入12球並列射手榜第3位，今場成為西班牙17年來最老「地標」球員，仲做埋西班牙史上最老嘅「地標」入球球員。

3月27號就33歲生日嘅祖斯奴表示：「講真我到依家都唔敢相信，今次比賽係每個球員嘅夢想，證明每日付出嘅努力係有回報。我要多謝老婆、細路同今仗入場睇波嘅媽媽。我要多謝富安迪嘅信任，年齡對我嚟講唔係問題，因為我覺得自己仲係一個18歲細路！」富安迪亦表示：「了解球員同畀佢哋信心，係領隊嘅工作，今場嘅讚美係屬於祖斯奴。」