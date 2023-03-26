【有片】英超任務？洛迪「謀殺」奧迪加特

西班牙周日(26日)凌晨喺歐國外大勝挪威，今場比賽出現爭議一幕，挪威喺上半場曾有黃金機會，但馬田奧迪加特射門一刻就被洛迪卡斯簡迪剷到飛起，兩人分別效力英超爭霸對手阿仙奴同曼城，唔少網民話洛迪呢腳係「謀殺」奧迪加特！

阿仙奴同曼城喺英超爭霸，今輪國際賽當然係「可免則免」，曼城嘅挪威前鋒艾寧夏蘭特賽前就稱傷申請退隊，阿仙奴中場核心馬田奧迪加特就繼續以隊長身份領軍作戰，今場就硬碰有曼城中場洛迪卡斯簡迪坐鎮嘅西班牙，兩人有唔少對碰鏡頭。

挪威早段失守後，15分鐘馬田奧迪加特禁區內推橫起腳，雖然射門被拿祖費南迪斯擋出，但洛迪卡斯簡迪就兇狠飛剷，踢到馬田奧迪加特飛起，呢位阿仙奴球星按住左腳足踝位置表現痛苦，好在最後都可以繼續比賽。洛迪卡斯簡迪雖然踢中人，但球證無視挪威球員抗議，並冇作出處罰。

唔少阿仙奴球迷都提出「陰謀論」：「洛迪係想謀殺奧迪加特」、「阿仙奴應該提出起訴」、「洛迪想踢傷阿仙奴爭標關鍵人物」。