伍家朗小登科　專心備戰奧運才諗生B

香港羽壇「一哥」小登科，踏入人生新一頁！伍家朗今日（26日)迎娶相戀8年的女友Charlotte，携手步入婚姻殿堂，見慣大場面的他坦言超緊張。

婚禮在尖沙咀瑰麗酒店舉行，並設宴款待親朋，延開29席，多位香港體壇及羽毛球壇名人被邀出席，向一對新人送上祝福，場面熱鬧。

「今天真是很緊張，不停冒汗，又怕帶漏物品，又唔知姊妹們點樣玩，幸好都可以應付....。」二人郎才女貌，拖着手接受訪問。

一年前的今日（3.26），伍家朗向Charlotte成功求婚，遇上8號風球，今天又遇上暴雨，Charlotte笑言［我們要風雨同路］。即使疫情令亞運延期到今年9月上演，但他們坦言沒有打亂部署，家朗在婚禮上感激愛妻一直的支持及陪伴：「很多謝她一直的陪伴，經歷人生高低起伏都依然在我身邊支持，而且這段時間我常常不在香港，基本上9成的婚禮籌備是她負責，真是辛苦了她。」家朗更笑言:「我完全不用操心，這樣好老婆『去邊度搵』！」

早前剛贏得德國公開賽冠軍的伍家朗，在婚禮後留港小休，並將於4月底再踏上征途，赴杜拜爭逐亞洲錦標賽，而與愛妻的蜜月旅行要再等等，「渡蜜月可能要明年或亞運後，因為很快（5月）又要爭奧運資格，所以暫時蜜月旅行難以安排。」二人都表示將來會考慮生小朋友，但相信待奧運後才會計劃。