葡萄牙出擊！C朗今晚又有得刷數據

歐國盃外圍賽J組，盧森堡主場對葡萄牙，兩軍實力有距離，預料盧森堡會「泊大巴」死守，輸少當贏。葡萄牙遇弱或會輪換試陣，未必大炒對手。雙方7次對賽有5次總入球開3球或以下，可博中位數3.5球嘅入球細。（周一凌晨2時45分開賽）

盧森堡世界排名92位，整體實力當然唔及排第9嘅葡萄牙，但呢個歐洲小國近年足球水準提升，多位球員喺德國及荷蘭搵食，包括效力德甲緬恩斯嘅中場李安度巴列奴，以及慕遜加柏前鋒保格斯山齊士，人腳唔算太差。盧森堡踢法尚算硬淨，近6仗1勝5和保不敗，包括上仗歐國外作客和斯洛伐克0比0，主場未必大敗。

葡萄牙上仗憑C朗「起孖」，主場贏列支敦士登4比0，佢同時以197頂喼帽成為史上男子國家隊最多上陣球員，今仗又有機會改寫紀錄。不過，由於主帥馬天尼斯上任冇耐，預料遇弱會嘗試輪換，睇多幾位球員表現，目標只求贏波擸3分，既然客Ｗ冇肉食，不如轉玩入球細。

直播表

周日8:00pm 英甲 格連森林Vs錫周三

有線602、662台

周日9:00pm 歐國外 哈薩克Vs丹麥

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周一凌晨零時 歐國外 英格蘭Vs烏克蘭

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周一凌晨零時 歐國外 列支敦士登Vs冰島

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周一2:45am 歐國外 盧森堡Vs葡萄牙

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周一2:45am 歐國外 斯洛伐克Vs波斯尼亞

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