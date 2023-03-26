蘇黎世三人賽　裘錦秋3戰全勝　16強鬥喇沙

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」周日（26日）於基督教香港信義會信義中學上演中學男子挑戰賽初賽，爭標熱門之一裘錦秋中學（葵涌）3戰全勝殺入16強，將會硬撼上屆殿軍喇沙書院。

裘錦秋中學（葵涌）周日強勢登場，小組賽頭兩場面對中華基督教會全完中學、何文田官立中學未受考驗，憑快速節奏及準繩外圍投射，分別以18：5及15：2大勝。第3場對神召會康樂中學一仗較為激烈，裘錦秋隊長姚卓曦包辦11分，包括3記兩分球，助球隊以17：11取勝。

姚卓曦為上屆學界三人籃球馬拉松冠軍功臣，其突破和三分能力兼備，擔任裘錦秋的進攻核心。「第1場自己未太集中，之後慢慢找回節奏，做二人擋拆做得不錯。第3場對手比較高大，我們最後以速度和射術取勝。」姚卓曦透露，球隊自報名參賽後已展開三人籃球訓練，熟練不同戰術，3場小組賽亦展現團隊默契。對於下場惡鬥上屆季軍、學界九龍區亞軍喇沙書院，他表示，「我們會做好針對性防守，希望每場進步，贏冠軍回來。」

今屆蘇黎世三人賽規模更盛大，中學組有多達128隊，首次參賽的姚卓曦表示樂在其中：「我有看英華贏冠軍那年比賽，相信今年氣氛會更好。今次在信義中學比賽，現場有音樂和布置，感覺新鮮，氣氛好好。」

同日焦點，由滿貫球星蔡再懃領軍的德信中學分別以12：8、9：8及12：10險勝基督教崇真中學、將軍澳官立中學及新會商會陳白沙紀念中學晉級，16強將大戰上屆亞軍拔萃男書院。