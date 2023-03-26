港協HKACEP推全民運動　400名運動員撐場

港協暨奧委會轄下的香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）周日(26日)在香港迪士尼舉行「全城運動 運動傳承」慶典，是次活動旨在凝聚一眾為香港體壇付出的運動員，藉此向社區推廣奧林匹克精神，推動疫後全民運動，為城市注入活力。活動吸引超過400位運動員攜同好友與奧林匹克之友會員，更獲多位立法會議員到場支持，意義重大。

為切合主題，大會設有六角圖體能大挑戰、跆拳道及泰拳體驗班，所有運動體驗均由HKACEP奧夢成真團隊的前港隊運動員教授，透過運動傳承，實踐全城運動。此外，大會邀請到亞洲車神黃金寶，以及出戰東京奧運的滑浪風帆名將陳晞文，分享運動員轉型的心路歷程，超過40名奧林匹克之友（OFC）會員及基督教信義會社會服務部的學員參與。兩位運動員期望透過自身經歷和故事，啟發孩子、樹立好榜樣，使他們學會堅持，敢於追夢。

活動慶典上，港協暨奧委會會長霍震霆表示：「HKACEP將於4月1日正式改名為『香港運動員就業及教育部』，為運動員轉型提供更全面的支援。未來亦會加強宣傳推廣，凝聚運動員之餘，亦令社會各界更廣泛認識HKACEP服務。」

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭先生表示：「香港迪士尼一直支持體育及青少年發展，並深信藉著體育運動的力量，可以將不同能力的人連繫在一起，進一步推動社會共融。」莫偉庭亦宣布，香港迪士尼將會連續第二年贊助HKACEP轄下奧夢成真計劃，為超過 100名來自香港小童群益會的本地及少數族裔青年提供運動培訓，傳授運動知識及奧林匹克價值。