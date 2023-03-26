烏克蘭踢法硬淨　英格蘭入波有難度

歐國外C組焦點戰，英格蘭主場硬撼烏克蘭。「三獅兵團」首輪擊敗意大利旗開得勝，隊長哈利卡尼更榮升球隊史上士哥王，不過後防未算滴水不漏，加上左閘勞基梳爾停賽，相信會穩陣行先。睇番佢哋近年對烏克蘭旺少交收，寧捧2.5球嘅入球細。（周一凌晨零時開賽）

英格蘭喺C組首輪同意大利冤家路窄，重演上屆歐國盃決賽翻版，結果憑住迪格蘭賴斯先開紀錄，加上隊長哈利卡尼操刀12碼得手，最終贏2比1復仇成功。呢球係「哈神」歷來為國家隊入嘅第54球，超越名宿朗尼成為「三獅兵團」史上入波最多球員，可謂雙喜臨門。

但英格蘭防線始終唔算好穩陣，中堅哈利馬古尼返到國家隊叫做踢出鬥志，不過一次犯錯畀意大利追番1比2，好彩冇鑄成大錯。加上左閘勞基梳爾喺尾段兩黃一紅被逐，今仗要坐波監，主帥修夫基向來保守，防守不穩下更加唔敢冒進。同時「修哥」亦好識做，為咗平衡各大球會利益，今仗唔排除畀部分主力休息，既然首輪順利贏波，今仗務求見好即收，唔會瘋狂搶攻。

另一邊廂，原本擔任烏克蘭主帥嘅柏查哥夫，年頭離隊轉教阿美尼亞，依家由前國腳洛坦臨時頂住檔，大軍名單以基輔戴拿模同薩克達球員做班底，而喺英超搵食嘅辛真高、梅迪歷及米高蘭高，對「三獅兵團」相當熟悉，可望幫到球隊。烏克蘭向來硬淨見稱，加上近5次碰頭，有4次開2球或以下，今仗唔慌多波入，入球細乃不二之選。