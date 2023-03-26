沙場悍將加盟晉峰　列卡度誓當全能戰士

上半季成績未如理想的晉峰，在1月轉會窗羅致多名新球員，以加強實力。其中來自阿根廷的悍將列卡度（Ricky)，上季曾征戰「亞冠盃」分組賽，實力毋庸置疑，加上此子已在東南亞國家打滾多年，適應不成問題，相信可即時改善「粉紅軍團」的防守能力。■圖、文：李浚湣

列卡度與舊球會FC聯合城在去年11月尾完約，他表示今次決定轉戰香港，主要是因為受到前FC聯合城足球總監、現任晉峰主教練艾斯達維（Joan）的邀請：「當時我跟緊另一支菲律賓球隊操練，已經接近同佢哋簽約，但Joan希望我加盟，話我好適合晉峰。我相信去新嘅地方，對我嘅足球發展係好事，所以唔係一個好難嘅決定。」

鍾情東南亞足球風格

現年35歲的Ricky續指自己此刻未感太大壓力，只希望盡力踢好，幫助晉峰取得更好成績及排名，並爭取更多上陣時間，向外界證明自己。

出道初期在秘魯、阿根廷球會效力的Ricky，2017年開始轉戰亞洲，並先後在新加坡、菲律賓聯賽打滾，他承認兩地的足球風格有一定分別：「南美洲嘅攔截同踢法更加硬淨，喺場上你冇乜時間拎住個波，再慢慢睇下一步點做，但我覺得最主要都係睇每隊教練嘅要求。第一次去新加坡嗰陣要時間適應，但依家已經冇乜問題，我好鍾意東南亞國家嘅足球。」

爭頂未驚過串演中堅都得

加盟晉峰後，Ricky較多時間出任防守中場，甚至需要客串中堅，他承認自己身高不足，但對應付高空球甚有信心，相信自己能夠勝任這個位置，同時他又希望在進攻上能夠幫助球隊：「我鍾意控球在腳，再交長傳畀有空位嘅隊友進攻，另外其實我生涯初期喺阿根廷踢開第二前鋒，嚟到亞洲之後先開始改踢中場，所以好享受入波感覺，希望可以做到『帶刀侍衞』嘅角色。」

不羈型男渴望再踢亞冠盃

列卡度（右圖右）上季曾為FC聯合城在「亞冠盃」分組賽上陣5次，當時同組對手包括墨爾本城、全南天龍，以及之後於16強淘汰傑志的巴吞聯，他直言屬寶貴經驗：「同組對手好強，嗰陣我第一次踢，覺得自己表現唔錯，好開心可以喺亞洲球會最高級別嘅賽事證明自己，有機會都想再踢多次。」

阿根廷捧盃鬚髮不剪

球隊最終於分組賽6戰全敗，Ricky認為疫情下取消了主客制，球員相隔3日便要再比賽，令恢復時間不足，間接影響了成績。

列卡度外形豪邁，濃密頭髮及鬍子成個人標誌，他笑言造型來自早前世盃期間與朋友的打賭：「上年世盃時同朋友講，只要阿根廷贏到冠軍，就唔修剪頭髮同鬍鬚，其實都只係講笑，我諗係時候要修剪。」Ricky認為世盃冠軍對阿根廷十分重要：「唔係每個人都熟悉足球，但全國人民都會慶祝，阿根廷經濟可能唔太好，捧盃會令大家忘記所有困難。」

列卡度(Ricardo Sendra)

出生日期︰1987年10月4日(35歲)

國籍：阿根廷 身高︰1米78

體重︰76公斤 位置︰中場

球衣號碼︰32

曾效力球隊(只列部分)︰

曼迪奥拉、公馬內湖、FC聯合城(菲律賓)

現效力球隊：晉峰