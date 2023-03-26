曼城出大絕　周薪50萬鎊留夏蘭特

有關「魔人」艾寧夏蘭特去留每日都有變化，早前盛傳曼城希望取消2億歐元買斷條款，日前「藍月亮」再出大絕，就係準備開出周薪50萬鎊頂薪同夏蘭特續約，以防止皇馬同巴黎聖日耳門(PSG)搶人。

艾寧夏蘭特去年由多蒙特轉投曼城，簽約至2027年，轉會費6000萬歐元，周薪係全隊最高嘅37.5萬鎊，經過大半季比賽，佢為曼城上陣37場轟入42球，證明係超值，有報道指皇馬同PSG部署出天價斟介，打算在2024年啟動2億歐元買斷條款，用盡一切方法將夏蘭特簽到手。

面對皇馬同PSG如狼似虎攻勢，曼城先希望說服夏蘭特廢除2024年嘅買斷條款，增加對手斟介難度，然後再開出續約加薪條件，包括續約多1年至2028，周薪加到50萬鎊，希望夏蘭特至少未來幾年都留喺球隊。

皇馬已制定「夏蘭特方案」，預留2.4億歐元作為挖角資金，至於PSG更加係「有錢就是任性」，計劃集齊夏蘭特同麥巴比兩大神鋒，所動用嘅資金更係天文數字，曼城要頂住兩大豪門，一啲都唔容易。