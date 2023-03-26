魚尾獅盃　香港U22僅負馬來西亞　屈居亞軍

【記者林卓臻新加坡直擊】香港二十二歲以下代表隊周日（26日）在新加坡惹蘭勿剎體育場出戰「魚尾獅盃」決賽，與馬來西亞正面交鋒。最終港隊力戰之下雖然一度憑劉家喬追成較接近紀錄，但仍以1比2僅負馬來西亞，屈居亞軍。

港隊今場陣容作出幾個變動，梁祐維，周子謙及湯翹哲任3中堅，張廣然聯同劉家喬擔正爭取入球，趙聡悟聯同余在言負責組織攻勢，馬希偉及江展民先列後備。至於馬來西亞，派出拉哈達斯利把守大門，夏基美阿琛負責側擊，配合伊斯雲製造威脅。

馬來西亞開局即嘗試搶攻，在港隊門前製造混亂，但都被港隊成功化解，11分鐘，馬來西亞角球攻勢，法漢禁區頂起腳中楣彈出。21分鐘，阿斯連單刀面對伍瑋謙橫傳，夏基美阿琛射入但被判越位在先，港隊大難不死。44分鐘，沙夫雲嘗試起腳被伍瑋謙救出，兩隊半場踢成0比0

港隊換邊後換入江展民及宋絃毅，49分鐘，伊斯雲接應右路傳中，頭槌攻門高出。53分鐘，伊斯雲橫傳予阿琛射門斜出。58分鐘，夏基美阿琛把皮球送入網窩，但又被判越位，入球無效。65分鐘，沙夫雲接應左路傳中攻門，僅柱邊出界。74分鐘，夏基美阿琛右路傳中，艾克姆門前頂入，助馬來西亞先開紀錄。港隊落後之下，調入陳傲軒，力圖平反敗局。

但到79分鐘，沙夫雲遠射省中港隊球員改變方向彈入，馬來西亞領先至2比0。不過港隊未有放棄，80分鐘，劉家喬把握拉哈達斯利解圍「撻Q」射入空門，助港隊追成較接近紀錄。港隊隨後傾力反撲，但都未能追平。補時階段，兩隊出現衝突，球證向江展民出示1面紅牌，最終港隊無力追平，1比2僅負馬來西亞，無緣奪標。