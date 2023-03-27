不老C朗再轟2球　新慶祝動作成熱話

C朗拿度嘅葡萄牙傳奇故事延續！周一(27日)凌晨歐國外J組賽事，葡萄牙作客6比0狂數盧森堡，C朗繼上輪入2球之後再次梅開二度，繼續刷新佢嘅足球史上最多國際賽入球紀錄。C朗今場仲開發新慶祝動作，將佢經典嘅「Siu」+「冥想」慶祝2合為1，葡萄牙領隊馬天尼斯亦公開承認C朗國家隊核心地位。

葡萄牙今場繼續用C朗擔正前鋒，開波9分鐘就接應隊友頭槌傳中龍門口撞入，未夠20分鐘再有祖奧菲歷斯同貝拿度施華各建一功，31分鐘C朗接應前曼聯隊友般奴費南迪斯直線，高速推入禁區射成4比0，下半場奧達維奧同拉菲爾利亞奧都有進帳，葡萄牙大勝6比0完場。

38歲嘅C朗繼續刷新佢嘅恐怖紀錄，包括史上最多嘅198次國際賽上陣，以及史上第1嘅122個國家隊入球。C朗今場開紀錄後，更推出全新慶祝動作，前半段係佢跳起轉身嘅「Siu」動作，但最後就變成雙手放胸前、閉眼望天嘅動作，呢個「冥想」慶祝係佢今季開始常用嘅動作，依家就將經典2合1。

C朗喺歐國外頭2輪入4球，葡萄牙新帥馬天尼斯賽後表示：「C朗係世界獨一無二嘅球員，係史上踢最多國際賽嘅球員，佢嘅經驗對球隊係非常重要。陣中年輕球員都好願意跟C朗、貝拿度施華等老將學習，有個完整嘅更衣在好重要。」以C朗嘅狀態同重要性，葡萄牙明年歐國盃好大機會預埋佢。