魚尾獅盃　為賽事作總結　余在言：向緊啱嘅方向邁進

【記者林卓臻新加坡直擊】赴新加坡出戰「魚尾獅盃」的香港二十二歲以下代表隊，周日（26日）在決賽以1比2飲恨不敵馬來西亞。隊長余在言（Jesse）總結今次新加坡之旅，認為球隊在向正確方向發展，但承認仍需時間建立默契。至於「跳級」為港隊U22披甲的周子謙（Tim），則希望日後能在球隊站穩正選位置。

連續兩場擔正兼為港隊U22戴上隊長臂章的Jesse，在今次賽事除了負起串連中場的重責，不時提點隊友企位保持陣型之外，教練在場邊傳達戰術指令時，也會第一時間喊到Jesse的名字。今場決賽雖然最終屈居亞軍，但Jesse認為球隊仍表現出爭勝心：「我哋U隊呢幾年都唔係贏到好多場波，所以入到決賽我哋係更加想贏，都想為U隊爭光，要向教練同香港人證明，我哋係有決心去踢，有決心去進步，係為個隊徽而戰。」Jesse認為球隊正在磨合期，但喜見全隊上下都顯示出希望進步的決心心態：「好開心見到佢哋好有決心，好想一齊進步，我哋向緊啱嘅方向邁進，但始終準備時間唔夠。」

陣中年紀最細的Tim，繼上場後備上陣之後，決賽更首次為港隊U22擔正，他承認今場早段難免會緊張，但隨住比賽進展，亦逐漸建立信心：「慢慢踢落去，都覺得我哋係可以同對手對抗。」今次加入「亞青盃」及「亞少盃」外圍賽骨幹成員的港隊U22大軍，接下來有望出戰「U23亞洲盃」外圍賽及杭州亞運，Tim就希望能屆時能為港隊作出更大貢獻：「我唔止係想成為隊中嘅成員，仲想做到更明顯嘅貢獻幫到隊波，呢個係定畀自己嘅目標，所以各方面都要再努力。」