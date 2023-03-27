花滑世錦賽日本威到盡　宇野昌磨負傷衞冕

日本選手在今屆世界花樣滑冰錦標賽威到盡，繼坂本花織在女子單人滑「冧莊」及雙人滑首奪冠軍後，三屆冬奧獎牌得主宇野昌磨以難度極高的表現，成功衞冕男子單人滑金牌，讓日本隊以3金作結，成為賽事大贏家。

今屆男子單人滑的爭逐，隨着冬奧金牌兼三屆世界冠軍的加拿大名將陳巍缺席，及日本「冰王子」羽生結弦退役，25歲的宇野昌磨成為了爭標大熱，而他在短節目已高居榜首，在自由滑賽事中成功完成五個四周跳，獲得全場最高的196.51分，最終以301.14分，在家鄉蟬聯錦標；而南韓的車俊煥則以創個人紀錄的296.03分獲得銀牌，銅牌則落在美國17歲新星馬連尼手中，他獲得了288.44分。

在名古屋長大的宇野昌磨，過去曾於2017及2018年獲得兩屆世錦賽銀牌，去年終於登上世界之巔，而今年在負傷的情況下衞冕，令他更為激動，他賽後躺在冰面上，全場近2萬名觀眾起立為他鼓掌慶祝，「我很高興在短節目及自由滑的比賽當中，發揮到比我預期好的表現，今天的表現與完美仍有點距離，但我已竭盡全力。」

他續說:「在自由滑我編排更多跳躍動作，以爭取更好的成績，畢竟這兩個星期（因傷)的狀態不太穩定，比賽中曾多次差點摔倒，幸好都成功了。」宇野昌磨為日本隊奪得今屆世錦賽第3面金牌，日前，坂本花織在女子單人滑成功衞冕，而三浦璃來／木原龍一為日本首奪雙人滑金牌，寫下歷史。至於在煞科日，美國組合卓克（Madison Chock）／巴迪絲（Evan Bates）以226.1分，力壓意大利及加拿大的組合獲得冰舞金牌。